G7 i ministri della Difesa ribadiscono il sostegno incrollabile all’Ucraina Scontri a Napoli polizia-manifestanti – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 19 ottobre 2024) «Ribadiamo il nostro, che da quasi tre anni si difende dalla brutale e illegale guerra di aggressione su vasta scalaRussia». Così scrivono idel G7 nella dichiarazione congiunta al termine dei lavori del vertice che si è tenuto oggi, 19 ottobre, al Palazzo Reale di. L’incontro, guidato dal ministro Guido Crosetto, è avvenuto in un contesto internazionale di alta tensione a causa dei diversi conflitti in corso: dal Medio Oriente. Senza dimenticare i possibili focolai nell’Indopacifico con il confronto tra Cina e Taiwan e gli allarmi lanciati dal continente africano in preda a milizie private e colpi di Stato.