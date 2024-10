Festa del Cinema di Roma, Ilary Blasi scherza con i giornalisti e Michelle Hunziker sogna Brad Pitt (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilary Blasi scherza con i giornalisti: "Ma che te racconto?!". Mentre la collega e amica Michelle Hunziker avrebbe L'articolo Festa del Cinema di Roma, Ilary Blasi scherza con i giornalisti e Michelle Hunziker sogna Brad Pitt proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Festa del Cinema di Roma, Ilary Blasi scherza con i giornalisti e Michelle Hunziker sogna Brad Pitt Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) –con i: "Ma che te racconto?!". Mentre la collega e amicaavrebbe L'articolodeldicon iproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma - Ilary Blasi scherza con i giornalisti e Michelle Hunziker sogna Brad Pitt - Mentre la collega e amica Michelle Hunziker avrebbe voluto recitare "in 'Vento di passione' con Brad Pitt. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. La recitazione è un sogno che ho da piccola". (Adnkronos) – Ilary Blasi scherza con i giornalisti: "Ma che te racconto?!". (Webmagazine24.it)

Festa del Cinema di Roma - Ilary Blasi scherza con i giornalisti e Michelle Hunziker sogna Brad Pitt - . Mentre la collega e amica Michelle Hunziker avrebbe voluto recitare "in 'Vento di passione' con Brad Pitt. La recitazione è un sogno che ho da piccola". (Adnkronos) – Ilary Blasi scherza con i giornalisti: "Ma che te racconto?!". Le conduttrici tra gli ospiti dell’anteprima di ‘Fino alla fine’ di Gabriele Muccino, in anteprima alla Festa […] The post Festa del Cinema di Roma, Ilary Blasi ... (Lidentita.it)

Festa del Cinema di Roma - Ilary Blasi scherza con i giornalisti e Michelle Hunziker sogna Brad Pitt - Mentre la collega e amica Michelle Hunziker avrebbe voluto recitare "in 'Vento di passione' con Brad Pitt. La recitazione è un sogno che ho da piccola". Ilary Blasi scherza con i giornalisti: "Ma che te racconto?!". Le conduttrici tra gli ospiti dell’anteprima di ‘Fino alla fine’ di Gabriele Muccino, in anteprima alla Festa del Cinema […]. (Sbircialanotizia.it)