F1 Charles Leclerc | Un giro pasticciato ma mi è mancato il feeling con le soft

(Di sabato 19 ottobre 2024) C’è sicuramente un po’ di amarezza e delusione in casa Ferrari dopo la Sprint Qualifying del Gran Premio degli Stati Uniti. Dopo l’unica sessione di libere le “Rosse” sembravano essere le principali favorite per centrare la pole position ed invece tutto è cambiato nel Q3 con l’utilizzo della gomma, che ha causato qualche problema sia asia a Carlos Sainz, che hanno concluso rispettivamente al terzo ed al quinto posto. Una pole centrata da Max Verstappen davanti a George Russell, con Red Bull e McLaren che si sono trovate bene con la gomma dalla mescola più morbida.ha analizzato cosa non ha funzionato durante la qualifica per la sprint: “Per qualche motivo le Mercedes con le gommehanno guadagnato qualcosa che noi non avevamo. Con le media andavamo davvero bene, mentre con leci èilnecessario per prendersi la pole”.