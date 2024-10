Demografia, a StatisticAll una lettura positiva sull’invecchiamento della popolazione (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Con l’Italia in prima linea nel processo di invecchiamento globale, il nostro è un paese 'pioniere', ci troviamo in un territorio inesplorato, privo di modelli precedenti da cui trarre insegnamento. Caratterizzata da livelli estremi in tutti i suoi indicatori demografici, l’Italia offre frontiere sconosciute di sperimentazione per affrontare l’invecchiamento a tutti i livelli, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Con l’Italia in prima linea nel processo di invecchiamento globale, il nostro è un paese 'pioniere', ci troviamo in un territorio inesplorato, privo di modelli precedenti da cui trarre insegnamento. Caratterizzata da livelli estremi in tutti i suoi indicatori demografici, l’Italia offre frontiere sconosciute di sperimentazione per affrontare l’invecchiamento a tutti i livelli,

Demografia - a StatisticAll una lettura positiva sull'invecchiamento della popolazione - Per Elisabetta Barbi, professore di Demografia presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Roma La Sapienza e direttore della rivista scientifica Genus - Journal of Population Sciences: “Chi si occupa di longevità e sopravvivenza, non può essere che positivo. Ci aspetta una crescita del numero degli anziani: non bisogna preoccuparsene, ma occuparsene. (Iltempo.it)

Demografia - a StatisticAll una lettura positiva sull'invecchiamento della popolazione - Io però mantengo un atteggiamento razionalmente positivo per vari motivi: diversi paesi a bassa mortalità hanno attraversato periodi di stagnazione, ma poi di recupero. Una chiave di lettura per il futuro è investire nell'aspetto sanitario. Siamo uno dei paesi con uno dei più bassi tassi di attività e di occupazione, ma margini di manovre ce li abbiamo. (Liberoquotidiano.it)