Zeman ricoverato a Pescara per una lieve ischemia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Zeman è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Il tecnico settantasettenne, come riporta l’Ansa, è stato colpito da una lieve ischemia. Ora è ricoverato nella clinica “Pietrangeli” di Pescara, dove gli verranno effettuati alcuni controlli. A febbraio scorso, Zeman fu costretto a lasciare la panchina del Pescara a causa dei suoi problemi di salute. Zeman, l’addio alla panchina del Pescara per i problemi di salute Questo il comunicato con cui il club ha annunciato le sue dimissioni: “Con il saluto alla squadra e dopo aver formalmente presentato le proprie dimissioni, Zden?k Zeman lascia oggi la guida tecnica della prima squadra biancazzurra. Un grande abbraccio, mister!” Le parole di Zeman che ha spiegato le sue dimissioni riportate dal CorSport: «Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta. Ilnapolista.it - Zeman ricoverato a Pescara per una lieve ischemia Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è stato nuovamentein ospedale. Il tecnico settantasettenne, come riporta l’Ansa, è stato colpito da una. Ora ènella clinica “Pietrangeli” di, dove gli verranno effettuati alcuni controlli. A febbraio scorso,fu costretto a lasciare la panchina dela causa dei suoi problemi di salute., l’addio alla panchina delper i problemi di salute Questo il comunicato con cui il club ha annunciato le sue dimissioni: “Con il saluto alla squadra e dopo aver formalmente presentato le proprie dimissioni, Zden?klascia oggi la guida tecnica della prima squadra biancazzurra. Un grande abbraccio, mister!” Le parole diche ha spiegato le sue dimissioni riportate dal CorSport: «Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zeman colpito da ischemia : è ricoverato in ospedale a Pescara - Articolo completo: Zeman colpito da ischemia: è ricoverato in ospedale a Pescara dal blog Lettera43 . Si trova nella stessa struttura presso cui era stato operato a febbraio, poco dopo aver dovuto lasciare la panchina del Pescara per i suoi problemi di salute. Zdenek Zeman, ex allenatore di Pescara, Cagliari e Roma, è nuovamente ricoverato in ospedale. (Lettera43.it)

Zeman ricoverato a Pescara per una leggera ischemia - Zdenek Zeman ha accusato una leggera ischemia ed è stato nuovamente ricoverato presso la clinica `Pierangeli` di Pescara per dei controlli. Lo sc... (Calciomercato.com)

Leggera ischemia per Zdenek Zeman - ricoverato a Pescara - The post Leggera ischemia per Zdenek Zeman, ricoverato a Pescara appeared first on SportFace. Zdenek Zeman, dopo aver accusato una leggera ischemia, è nuovamente ricoverato presso la clinica “Pierangeli” di Pescara per dei controlli. Il 77enne allenatore di nazionalità ceca lo scorso febbraio era stato costretto a lasciare la panchina della squada abruzzese per problemi di salute, dopo essere ... (Sportface.it)