Zeman colpito da una nuova ischemia: come sta l'ex allenatore del Pescara (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'ex allenatore del Pescara è stato portato, da Roma, alla clinica Pierangeli di Pescara dopo un malore che si è rivelato un attacco ischemico: quali sono le attuali condizioni di salute di Zeman Ilgiornale.it - Zeman colpito da una nuova ischemia: come sta l'ex allenatore del Pescara Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'exdelè stato portato, da Roma, alla clinica Pierangeli didopo un malore che si è rivelato un attacco ischemico: quali sono le attuali condizioni di salute di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zeman ricoverato a Pescara per una lieve ischemia - . Sono sicuro che con la vicinanza delle gente sapranno fare bene. L'articolo Zeman ricoverato a Pescara per una lieve ischemia sembra essere il primo su ilNapolista. Ora è ricoverato nella clinica “Pietrangeli” di Pescara, dove gli verranno effettuati alcuni controlli. Lascio i ragazzi a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo. (Ilnapolista.it)

Zeman colpito da ischemia : è ricoverato in ospedale a Pescara - Si trova nella stessa struttura presso cui era stato operato a febbraio, poco dopo aver dovuto lasciare la panchina del Pescara per i suoi problemi di salute. Il tecnico boemo dovrà effettuare alcuni controlli nella clinica Pierangeli dopo essere stato colpito da un’ischemia martedì 15 ottobre, mentre si trovava nella Capitale. (Lettera43.it)

Zeman ricoverato a Pescara per una leggera ischemia - Zdenek Zeman ha accusato una leggera ischemia ed è stato nuovamente ricoverato presso la clinica `Pierangeli` di Pescara per dei controlli. Lo sc... (Calciomercato.com)