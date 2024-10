Ilfattoquotidiano.it - Tavares: “Vi sento arrabbiati”. Non sa quanto. Stellantis sciopera per sopravvivere

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Apparteniamo a quell’1% delle aziende fondate all’inizio del Novecento che ha superato 125 anni di cambiamenti. Sopravvivono quelli che si sanno adattare meglio ai cambiamenti delle tecnologie, dei mercati, della domanda. Siamo cambiati senza mai perdere il nostro spirito pionieristico”. Invito il Presidente John Elkann ad avere un po’ di pudore. La spudoratezza oramai è di casa nel gruppo. Carlospochi giorni fa è tornato a Parigi e ha minacciato licenziamenti. Dice di non essere un mago, se non per le pozioni che usa per le stock options dei suoi azionisti. Qualche giorno fa di fronte al Parlamento, ha scomodato il darwinismo e la survival of the fittest: chi è più forte, chi meglio si adatta, sopravvive. Gli altri soccombono. Ma è stato più onesto, pur nello stesso big frame di disonestà intellettuale.