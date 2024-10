Lanazione.it - Seung prosciolto dopo 24 ore: “Diffamò l’ex primario, dichiarato incapace”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Pisa, 18 ottobre 2024 –a Lucca per “incapacità totale” il giornodella sentenza a Pisa che lo condanna all’ergastolo per l’omicidio della dottoressa Barbara Capovani. I reati, però, sono nettamente diversi. A Lucca Gianluca Paulera accusato di diffamazione versodel reparto di psichiatria dell’ospedale Versilia, Mario Di Fiorino, oggi in pensione. Il 36enne di Torre del Lago - questa la contestazione - aveva scritto sui social che Di Fiorino era “un trafficante di organi”, secondo un copione ricorrente nelle sue esternazioni. Si tratta di accuse precedenti al delitto della psichiatra davanti all’Spdc del Santa Chiara, avvenuto ad aprile del 2023.