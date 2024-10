Sergente Zuban vittima dell’amianto durante servizio militare, alla vedova risarcimento da 285mila euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Corte d'Appello di Trieste conferma la sentenza di primo grado. L'uomo aveva scoperto di essere affetto da mesotelioma nell'ottobre del 2015, dopo l'esposizione da amianto durante il servizio militare negli anni Settanta. Fanpage.it - Sergente Zuban vittima dell’amianto durante servizio militare, alla vedova risarcimento da 285mila euro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Corte d'Appello di Trieste conferma la sentenza di primo grado. L'uomo aveva scoperto di essere affetto da mesotelioma nell'ottobre del 2015, dopo l'esposizione da amiantoilnegli anni Settanta.

