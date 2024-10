Salernitana-Spezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo le due settimane di sosta per le nazionali riparte la Serie B con la nona giornata e tra le sfide più interessanti c`è quella tra Salernitana Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo le due settimane di sosta per le nazionali riparte la Serie B con la nona giornata e tra le sfide più interessanti c`è quella tra

Salernitana vs Spezia : le probabili formazioni - La squadra di D’Angelo è seconda in classifica con 16 punti, cinque in più dei prossimi avversari, ed ora inizia a sognare in grande, LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA(4-3-3): Sepe, Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh, Tello, Amatucci, Soriano, Verde, Simy, Braaf. Martusciello SPEZIA(3-4-3): Gori, Wisniewski, Mateju, Bertola, Vignali, Nagy, Cassata, Elia, Falcinelli, Colak, Pio Esposito. (Sport.periodicodaily.com)

Spezia-Salernitana : D’Angelo presenta la sfida con entusiasmo e analizza la condizione dei suoi giocatori - La battuta finale dell’allenatore, “gli auguro il meglio, tranne che per le due partite che giocherà contro di noi,” mostra un perfetto mix di sportività e competizione, che caratterizza il mondo del calcio. “Ha fatto tanto per questa squadra, sia in termini calcistici che di spogliatoio,” ha dichiarato con affetto. (Gaeta.it)

La sosta restituisce abbondanza : la Salernitana è pronta per sfidare lo Spezia - Ci saranno Iervolino, i tifosi delle grandi occasioni e anche (e soprattutto) abbondanza. La seconda sosta del campionato, complici gli impegni delle Nazionali, ha restituito in alcuni casi un po' di stanchezza - Hrustic si aggrega oggi, reduce dalla trasferta in Giappone con la sua Australia -... (Salernotoday.it)