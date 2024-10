Pichetto: “Italia futuro hub per lo smistamento di idrogeno sul continente” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La realizzazione del piano nazionale sull'idrogeno prevede tutta una serie di azioni, di elettrolizzatori, di interventi e nel contempo c'è una valutazione più ampia che ci ha visti firmare un accordo con la Germania e l'Austria per essere anche un hub, un luogo di trasferimento verso il continente di una produzione di idrogeno”. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La realizzazione del piano nazionale sull'prevede tutta una serie di azioni, di elettrolizzatori, di interventi e nel contempo c'è una valutazione più ampia che ci ha visti firmare un accordo con la Germania e l'Austria per essere anche un hub, un luogo di trasferimento verso ildi una produzione di”.

Il futuro del nucleare in Italia : Pichetto prevede l’attuazione di tecnologie avanzate - La progettazione e l’installazione di piccoli reattori nucleari, come indicato dal ministro, non dovrebbero sollevare preoccupazioni significative riguardanti la localizzazione, rendendo il nucleare un’opzione più versatile e facilmente integrabile in vari contesti urbani e non. L’Italia, pur essendo ancora incline a forme di energia non rinnovabile come il carbone, ha avviato un percorso ... (Gaeta.it)

Nucleare in Italia : Pichetto Fratin svela il potenziale e i vantaggi economici - Nel contesto della gestione delle scorie nucleari, il ministro ha dichiarato: "Stiamo valutando soluzioni alternative con pari livello di sicurezza, insieme a Sogin e ISIN" L'articolo Nucleare in Italia: Pichetto Fratin svela il potenziale e i vantaggi economici proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Deposito scorie nucleari in Italia - Pichetto : "Uno al Nord - uno al Centro e uno al Sud" - E i rifiuti più radioattivi, quelli delle vecchie centrali? “Li lasciamo all’estero. Altrimenti uno al Nord, uno al Centro e uno al Sud. A parlare è il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un convegno a Roma alla sede di Confindustria sull'Energy Release. (Tg24.sky.it)