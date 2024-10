Ornella Vanoni festeggia 90 anni con un nuovo album “Diverse”, un tuffo nel passato e nel futuro musicale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ornella Vanoni, icona indiscussa della musica italiana, torna a sorprendere il pubblico a pochi giorni dal suo novantesimo compleanno con l’uscita di “Diverse”, il suo nuovo album. Questo progetto musicale rappresenta un viaggio tra la tradizione e l’innovazione, offrendo una rivisitazione moderna di dodici brani storici che hanno segnato la sua carriera. Attraverso collaborazioni con prominenti produttori italiani, Vanoni riesce a fondere melodie classiche con sonorità contemporanee, rendendo il suo lavoro attraente anche per le nuove generazioni. un progetto innovativo che unisce passato e presente “Diverse” è un’opera che esplora e celebra la versatilità artistica di Ornella Vanoni. Il disco, realizzato nell’etichetta BMG, presenta una raccolta di brani iconici riarrangiati per ottenere un suono fresco e attuale. Gaeta.it - Ornella Vanoni festeggia 90 anni con un nuovo album “Diverse”, un tuffo nel passato e nel futuro musicale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, icona indiscussa della musica italiana, torna a sorprendere il pubblico a pochi giorni dal suo novantesimo compleanno con l’uscita di “”, il suo. Questo progettorappresenta un viaggio tra la tradizione e l’innovazione, offrendo una rivisitazione moderna di dodici brani storici che hanno segnato la sua carriera. Attraverso collaborazioni con prominenti produttori italiani,riesce a fondere melodie classiche con sonorità contemporanee, rendendo il suo lavoro attraente anche per le nuove generazioni. un progetto innovativo che uniscee presente “” è un’opera che esplora e celebra la versatilità artistica di. Il disco, realizzato nell’etichetta BMG, presenta una raccolta di brani iconici riarrangiati per ottenere un suono fresco e attuale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ornella Vanoni - esce il nuovo album ‘Diverse’ - Il lavoro è composto da alcuni dei più grandi successi senza tempo di della grande cantante milanese – registrati ad hoc dalla stessa e rivisitati dai migliori producer italiani – che tornano a brillare a ritmo di sonorità contemporanee, strizzando l’occhio al sound disco anni ’70 e all’electro music. (Lapresse.it)

Ornella Vanoni - all’età di 90 anni un nuovo album. Frecciatina a Elodie : “Dovrebbe fermarsi” - Ornella Vanoni alla splendida età di 90 anni esce con un nuovo album e lo presenta con una grande festa. […] Continua a leggere Ornella Vanoni, all’età di 90 anni un nuovo album. Frecciatina a Elodie: “Dovrebbe fermarsi” su Perizona.it . (Perizona.it)

Ornella Vanoni - il nuovo album è “Diverse” : «Pronti a ballare?» - Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The post Ornella Vanoni, il nuovo album è “Diverse”: «Pronti a ballare?» appeared first on Amica. «È un disco tutto da ballare!»: così, a poche settimane dai festeggiamenti dei 90 anni, Ornella Vanoni ha presentato in un party a Milano il nuovo album Diverse (BMG), anticipato dai singoli Perduto e Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga). (Amica.it)