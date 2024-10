Nuovi cassonetti per i rifiuti nel XV Municipio: il progetto di AMA parte da La Storta-Cerquetta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A partire da lunedì 21 ottobre 2025, il XV Municipio di Roma vedrà l’installazione di Nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti, a cura di AMA. L’iniziativa si pone l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti in un’area dove l’efficienza nella raccolta è fondamentale. Si prevede un’implementazione significativa del servizio, a partire dal quartiere di La Storta-Cerquetta, con l’intenzione di rinnovare oltre 1.000 contenitori in tutti i quartieri del Municipio. Dettagli del progetto di sostituzione L’operazione prevede una ristrutturazione completa del sistema di raccolta dei rifiuti, iniziata all’inizio dell’anno con la sostituzione dei cassonetti di grande capacità, da 2.400 litri. Gaeta.it - Nuovi cassonetti per i rifiuti nel XV Municipio: il progetto di AMA parte da La Storta-Cerquetta Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A partire da lunedì 21 ottobre 2025, il XVdi Roma vedrà l’installazione diper la raccolta dei, a cura di AMA. L’iniziativa si pone l’obiettivo di migliorare la gestione deiin un’area dove l’efficienza nella raccolta è fondamentale. Si prevede un’implementazione significativa del servizio, a partire dal quartiere di La, con l’intenzione di rinnovare oltre 1.000 contenitori in tutti i quartieri del. Dettagli deldi sostituzione L’operazione prevede una ristrutturazione completa del sistema di raccolta dei, iniziata all’inizio dell’anno con la sostituzione deidi grande capacità, da 2.400 litri.

