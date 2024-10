«Nella sala d’aspetto del terminal dei bus non vengono effettuate pulizie» (Di venerdì 18 ottobre 2024) «La sala d’attesa del terminal dei bus di via dei Pisoni non viene pulita, si sente puzza tutti i giorni e una maniglia della porta e una sedia risultano rotte».Un lettore Ilpiacenza.it - «Nella sala d’aspetto del terminal dei bus non vengono effettuate pulizie» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Lad’attesa deldei bus di via dei Pisoni non viene pulita, si sente puzza tutti i giorni e una maniglia della porta e una sedia risultano rotte».Un lettore

Con 300mila euro una nuova sala d’aspetto al terminal dei bus - Niente più container o attese all’addiaccio. Il terminal dei bus di via dei Pisoni-piazzale Roma sarà dotato di una sala d’aspetto come si deve, nella palazzina che già ospita la biglietteria di Seta. Il Comune di Piacenza ha presentato un intervento di riqualificazione da 300mila euro per... (Ilpiacenza.it)

