Multa di 500.000 euro al Barcellona, il TAS dà ragione alla Uefa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha dato ragione alla Uefa riguardo alla Multa di 500.000 euro inflitta al Barcellona nell'estate 2023 per una violazione delle norme del fair play finanziario. Il club blaugrana ha impugnato la decisione dinanzi al Tas, che ha però dato torto alla società di Laporta. Tutto ruota attorno alla vendita del 10% (poi diventato il 25%) dei diritti audiovisivi della Liga per un periodo di 25 anni. La Uefa punì il club "per aver dichiarato erroneamente, nell'esercizio 2022, utili derivanti dalla cessione di beni immateriali (diversi dai trasferimenti di giocatori) che non sono un reddito rilevante ai sensi dei regolamenti".

