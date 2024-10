Minacce sui social e intimidazioni, assegnata scorta a pm processo Open Arms (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il comitato per l'ordine e la sicurezza di Palermo, dopo le Minacce ricevute sui social, ha assegnato la tutela alla pm del processo Open Arms Giorgia Righi. Gli altri due pm, Geri Ferrara e il procuratore aggiunto Marzia Sabella, sono già sotto scorta. La campagna diffamatoria sui social e le lettere intimidatorie erano L'articolo Minacce sui social e intimidazioni, assegnata scorta a pm processo Open Arms proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il comitato per l'ordine e la sicurezza di Palermo, dopo lericevute sui, ha assegnato la tutela alla pm delGiorgia Righi. Gli altri due pm, Geri Ferrara e il procuratore aggiunto Marzia Sabella, sono già sotto. La campagna diffamatoria suie le lettere intimidatorie erano L'articolosuia pmproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Open Arms : minacce sui social e intimidazioni - assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi - La requisitoria con la quale aveva chiesto insieme alle colleghe la condanna di Salvini era stata commentata con minacce di morte e insulti sessisti. . Attraverso degli gli altoparlanti vengono diffusi stralci degli interventi in Tribunale dell’avvocata Giulia Bongiorno. «Open Arms non si è imbattuta casualmente nel barcone coi migranti né a indicare alla ong la barca coi profughi fu Alarm Phone. (Open.online)

Minacce sui social : tutela per il pm Giorgia Righi coinvolta nel processo Open Arms - Nelle democrazie moderne, il rispetto per la magistratura e la protezione degli apparati statali devono coesistere. È necessario notare che l’invio di insulti sessisti e le insidie piazzate nei commenti sui vari social media hanno non solo minato la credibilità e l’integrità dei magistrati, ma hanno anche sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla libertà di espressione. (Gaeta.it)

Scorta per la pm Giorgia Righi dopo le minacce social : il caso Salvini infiamma il dibattito - Righi, appartenente anche alla Direzione Antimafia, è l’unica del pool di magistrati coinvolti nel processo a non aver ricevuto protezione prima delle recenti minacce sui social. Questo approccio evidenzia come il tema dell’immigrazione resti conflittuale e carico di emozioni e posizioni divergenti nel dibattito pubblico e politico. (Gaeta.it)