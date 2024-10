Ilfattoquotidiano.it - Malerba da TikTok alla Guardia di Finanza: finita nel mirino per presunta evasione di oltre 300mila euro

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Brutte notizie per laer e cantante. Il Messaggero riporta che le sarebbe stata attivata dGuarda diun’ispezione fiscale nell’ambito delle indagini sulle nuove professioni di marketing digitale. La conclusione delle verifiche parla chiaro:di ricavi per. Adesso l’Agenzia delle Entrate farà le valutazione finali. “La verifica ha svelato un ingegnoso sistema adottato dall’influencer – riporta il quotidiano romano – che, avrebbe utilizzato una società interposta per gestire i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni, eludento in tal modo il sistema fiscali e riducendo l’imposta dovuta, inclusa l’iva”. E ancora: “Questa operazione segna un passo importante nella lotta all’fiscale e sottolinea l’importanza di garantire la trasparanza anche nel mondo del marketing generale“.