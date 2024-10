Ischemia e ricovero per Zeman: non è in pericolo di vita (Di venerdì 18 ottobre 2024) Zeman è attualmente ricoverato alla clinica Pietrangeli di Pescara per ulteriori controlli L'articolo Ischemia e ricovero per Zeman: non è in pericolo di vita proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Ischemia e ricovero per Zeman: non è in pericolo di vita Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è attualmente ricoverato alla clinica Pietrangeli di Pescara per ulteriori controlli L'articoloper: non è indiproviene da Il Difforme.

Altra ischemia - nuovo ricovero per Zdenek Zeman : le condizioni del boemo - Quindi la promessa, mantenuta: "Tornerò a settembre". Sono di nuovo ore d'ansia per Zdenek Zeman. L'ex allenatore del Foggia dei miracoli a inizio anni Novanta, passato poi per Lazio, Roma, Napoli e Lecce tra le altre squadre, già lo scorso febbraio era stato costretto a lasciare la panchina biancazzurra per problemi di salute e operato dall'equipe del professor Stefano Guarracini. (Liberoquotidiano.it)