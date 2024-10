Il saluto in arbëreshë, l'incontro con uno dei superstiti della strage di Portella: la giornata di Mattarella a Piana (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Faalem, miremengjes". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dà il "buongiorno" in lingua arbëreshë alla comunità di Piana degli Albanesi, durante la visita che si è svolta stamattina. Con lui il presidente dell'Albania Bajram Begaj. Ad accoglierli il governatore della Regione Renato Palermotoday.it - Il saluto in arbëreshë, l'incontro con uno dei superstiti della strage di Portella: la giornata di Mattarella a Piana Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Faalem, miremengjes". Il presidenteRepubblica, Sergio, dà il "buongiorno" in linguaalla comunità didegli Albanesi, durante la visita che si è svolta stamattina. Con lui il presidente dell'Albania Bajram Begaj. Ad accoglierli il governatoreRegione Renato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mattarella e Bajram Begaj a Piana degli Albanesi : visita alle comunità Arbëreshe in Sicilia - . . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica d’Albania Bajram Begaj sono arrivati a Piana degli Albanesi (Palermo) per una visita alle comunità Arbëreshe in Sicilia. Ad accoglierli il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani e il sindaco di Piana Rosario Petta e un coro di bambini con gli ... (Gazzettadelsud.it)

Piana - il successo di Bashkë Urban Art : così il quartiere Sheshi si è acceso di emozioni tra arte e cultura arbëreshë - Il Bashkë Urban Art ha trasformato l’antico quartiere Sheshi di Piana degli Albanesi in un Museo a cielo aperto, con murales dedicati alla cultura arbëreshë, street art e performance artistiche. Il museo a cielo aperto di Sheshi ha registrato un’affluenza straordinaria durante l’evento... (Palermotoday.it)