Gaeta.it - Il Nero di Pecorara: Rassegna in programma e nuove iniziative per tutelare il tartufo piacentino

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildiè al centro della scena della gastronomia piacentina, grazie alla 33esimaprovinciale inil 20 ottobre 2023. Questa manifestazione non solo celebra il delizioso tubero, ma rappresenta anche il culmine di un percorso dedicato alla valorizzazione di un prodotto che ha ottenuto la denominazione di origine comunale nel 2014. L’evento, che si svolge aAlta Val Tidone, sarà un’opportunità per produttori e visitatori di scoprire le ultime novità in fatto di gastronomia e sostenibilità. La trasferta del: è tempo di festa aLaprovinciale deldi, inaugurata domenica 20 ottobre alle 10.30, prevede un’agenda ricca di eventi volti a celebrare la prelibatezza di questo prodotto locale.