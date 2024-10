Hamas conferma la morte di Sinwar e avverte: «Israele via da Gaza o nessun ostaggio verrà liberato» (Di venerdì 18 ottobre 2024) In un videomessaggio trasmesso da Al Jazeera, l’alto funzionario di Hamas Khalil al-Hayya ha confermato la morte di Yahya Sinwar, aggiungendo che gli ostaggi israeliani tenuti prigionieri nella Striscia di Gaza non saranno rilasciati finché Israele non fermerà gli attacchi contro l’enclave palestinese e non ritirerà le sue truppe. Questo nel giorno in cui Joe Biden ha esortato Benjamin Netanyahu ad «andare avanti» verso il cessate il fuoco. LEGGI ANCHE: Tutti i leader di Hamas e Hezbollah uccisi da Israele dal 7 ottobre 2023 Khalil al-Hayya (Getty Images). Lettera43.it - Hamas conferma la morte di Sinwar e avverte: «Israele via da Gaza o nessun ostaggio verrà liberato» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In un videomessaggio trasmesso da Al Jazeera, l’alto funzionario diKhalil al-Hayya hato ladi Yahya, aggiungendo che gli ostaggi israeliani tenuti prigionieri nella Striscia dinon saranno rilasciati finchénon fermerà gli attacchi contro l’enclave palestinese e non ritirerà le sue truppe. Questo nel giorno in cui Joe Biden ha esortato Benjamin Netanyahu ad «andare avanti» verso il cessate il fuoco. LEGGI ANCHE: Tutti i leader die Hezbollah uccisi dadal 7 ottobre 2023 Khalil al-Hayya (Getty Images).

