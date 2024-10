Febbre Oropouche, la scoperta all’Irccs di Negrar: “Potrebbe trasmettersi per via sessuale” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Verona, 18 ottobre 2024 – Si torna a parlare di Febbre Oropouche, la malattia tropicale che per la prima volta quest’anno ha fatto registrare dei casi in Italia, anche nella provincia di Verona. Ed è proprio dall’Irccs ‘Sacro Cuore Don Calabria’ di Negrar che arriva una notizia importante per quanto riguarda la conoscenza del virus: quest’ultimo è stato isolato nel liquido seminale di un paziente; è dunque probabile che si trasmetta anche per via sessuale. Al momento attuale si crede che l’unico modo per infettarsi sia tramite la puntura di zanzare e moscerini. Il paziente in questione è un uomo italiano tornato da una vacanza a Cuba. Ilrestodelcarlino.it - Febbre Oropouche, la scoperta all’Irccs di Negrar: “Potrebbe trasmettersi per via sessuale” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Verona, 18 ottobre 2024 – Si torna a parlare di, la malattia tropicale che per la prima volta quest’anno ha fatto registrare dei casi in Italia, anche nella provincia di Verona. Ed è proprio d‘Sacro Cuore Don Calabria’ diche arriva una notizia importante per quanto riguarda la conoscenza del virus: quest’ultimo è stato isolato nel liquido seminale di un paziente; è dunque probabile che si trasmetta anche per via. Al momento attuale si crede che l’unico modo per infettarsi sia tramite la puntura di zanzare e moscerini. Il paziente in questione è un uomo italiano tornato da una vacanza a Cuba.

