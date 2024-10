Fabregas: "Impressionato da Simone Inzaghi, il suo 3-5-2 genera anarchia totale" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Simone Inzaghi è un allenatore sempre più apprezzato dagli addetti ai lavori, sia nel panorama nazionale che internazionale. Il gioco e la Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024)è un allenatore sempre più apprezzato dagli addetti ai lavori, sia nel panorama nazionale che internazionale. Il gioco e la

Lotito e la frecciata a Inzaghi : «Simone persona che ha fortuna!» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . L’allenatore dell’Inter, a detta sua, è una persona fortunata. Lotito e la stoccata a Inzaghi ai tempi della Lazio STOCCATA – Il rapporto tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito è ovviamente decennale, dal momento che l’attuale allenatore dell’Inter ha vissuto a Roma prima come calciatore e poi come tecnico per oltre vent’anni. (Inter-news.it)

Sommer : «Inter - possiamo raggiungere questi obiettivi. Sul lavoro di Simone Inzaghi…» - Yann Sommer non sa giri di parole, ecco cosa ha svelato il portiere dell’Inter sul futuro, Champions, campionato e altro, l’intervista Yann Sommer ha parlato a La Gazzetta dello Sport. CHAMPIONS E CAMPIONATO – «È possibile riuscire ad avere gli stessi risultati su entrambi […]. Così il portiere dell’Inter si è raccontato tra obiettivi stagionali e l’ennesimo ciclo nerazzurro. (Calcionews24.com)

Inter - messaggio netto a Simone Inzaghi : è successo in diretta - Inter, Frattesi parla del suo minutaggio con Simone Inzaghi Al momento Frattesi ha collezionato 9 presenze con la maglia nerazzurra in questa stagione con un bottino di un gol e un assist. Nel frattempo l’Inter fornisce la sua sostanziosa truppa alle varie nazionali, tra cui logicamente anche quella italiana. (Tvplay.it)