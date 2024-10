Denso fumo nero da un negozio, chiusa via Fereggiano (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di venerdì 18 ottobre 2024 in via Fereggiano a Marassi per la fuoriuscita di fumo da un negozio.La strada, in prossimità del civico 85, è stata chiusa temporaneamente al transito dalla polizia locale. Sul posto anche due ambulanze e Genovatoday.it - Denso fumo nero da un negozio, chiusa via Fereggiano Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di venerdì 18 ottobre 2024 in viaa Marassi per la fuoriuscita dida un.La strada, in prossimità del civico 85, è statatemporaneamente al transito dalla polizia locale. Sul posto anche due ambulanze e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A fuoco camion sulla statale - fumo nero e strada chiusa. Disagi su entrambe le corsie - LATIANO - Disagi su entrambe le corsie di marcia sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto per un incendio divampato su un camion che trasportava materiale da cava. La corsia in direzione Taranto è stata chiusa, una coltre di fumo nera ha invaso l'intera zona. L'incendio è scoppiato... (Brindisireport.it)

"Reato estinto" - profumo di vittoria per Fassino : come si è chiusa la vicenda - La "condotta riparatoria" permette così a Fassino di scrivere la parola fine su una pagina imbarazzante, Come noto il 15 aprile scorso Fassino prima di imbarcarsi per Strasburgo entra al duty free del Terminal 1, prende un profumo Chanel Chance da 130 euro e se lo infila in tasca. Il profumo-gate finisce con un'archiviazione “per condotta riparatoria”. (Iltempo.it)

Chiusa la Galleria Giovanni XIII - invasa dal fumo per un furgone in fiamme - Un furgone ha preso fuoco nella Galleria Giovanni XIII che è stata chiusa stamattina presto lungo entrambi i sensi di marcia. La galleria è stata invasa dal fumo, con gli automobilisti in transito che l'hanno attraversata con difficoltà.Continua a leggere . (Fanpage.it)