Secoloditalia.it - Crolla il mito della Milano da bere, l’amarezza di Alba Parietti: “E’ diventata una città invivibile”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un tempo i vip amavano la movida milanese, ora se ne lamentano perché il capoluogo lombardo è diventato. E’ il caso di, ex showgirl che sui social ha deciso di esprimersi così sulla nuova: “Vivere ae nel suo hinterland è diventato impossibile”. L’opinionista ha fatto riferimento, in particolare, al furto degli pneumatici avvenuto ai suoi danni, proprio in un post su Instagram: “La sorpresamattina, nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio”. Il racconto del furto a: “Non sono l’unica” “Questa notte, a me e altre persone, tra Basiglio e3, hanno trovato le macchine in questa condizione”, ha scritto lanel post riferendosi al furto delle gomme: “Parlare di sorpresa in realtà è un errore.