Conflitto e violenza serata sulla violenza di genere a Pocenia

"Dont call me signorina" è una organizzazione no profit, nata per affermare una nuova consapevolezza sulla violenza di genere. Crede nel potere dell' informazione e del dialogo. Ha predisposto un ciclo di incontri pubblici, per parlare su un tema antico, ma spesso, ancora drammaticamente presente

Violenza di genere. Un problema degli uomini - È "molto difficile- sottolinea il pentastellato- cambiare paradigmi ingessati da anni e questo impegno sul territorio va valorizzato". La violenza sulle donne, conclude, "non è mai un fatto privato, riguarda un’intera comunità, farsene carico serve a responsabilizzare". . Sull’impegno legislativo si sofferma il parlamentare del Partito democratico Francesco Boccia: "In questi 20 mesi di ... (Ilrestodelcarlino.it)

A Napoli i procedimenti per violenza di genere raggiungono numeri allarmanti : ecco i dati del Tribunale - Dal primo gennaio 2023 al 30 settembre 2024, sono stati definiti 2. Il coinvolgimento della comunità è altrettanto fondamentale, e campagne di sensibilizzazione possono differire enormemente nel modo in cui il problema viene affrontato a livello locale. Il quadro giuridico della violenza di genere a Napoli I recenti dati presentati nel contesto del convegno rivelano non solo la gravità del ... (Gaeta.it)

Violenza di genere - Nordio da Napoli punta il dito contro le famiglie : “Serve educazione” - “Oggi – chiosa il ministro – il danno è riparato e siamo al sicuro”. E cioè il rispetto dei termini acceleratori dell’attività inquirente: tre giorni per ascoltare la parte offesa, e massimo 30 giorni per emettere la misura cautelare. “L’aumento di questi delitti – sostiene il ministro della giustizia Carlo Nordio – c’è perché l’uomo ha perso il controllo su donne, esercitato per millenni”. (Anteprima24.it)