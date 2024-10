"Comunicare la sicurezza": l'incontro di Edilart per trasmettere meglio i principi della sicurezza in edilizia (Di venerdì 18 ottobre 2024) ANCONA – Rivedere il percorso della comunicazione per trasmettere meglio i principi della sicurezza in edilizia. Ecco la sintesi dell’incontro con illustri ospiti nazionali organizzato da Edilart Marche, Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile delle Marche, in occasione dei 20 anni di Anconatoday.it - "Comunicare la sicurezza": l'incontro di Edilart per trasmettere meglio i principi della sicurezza in edilizia Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) ANCONA – Rivedere il percorsocomunicazione perin. Ecco la sintesi dell’con illustri ospiti nazionali organizzato daMarche, Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile delle Marche, in occasione dei 20 anni di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Comunicare la sicurezza” - l’incontro promosso da Edilart per accendere la consapevolezza in edilizia - ANCONA – Edilart Marche è il Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile delle Marche che si occupa di diffondere la cultura della sicurezza nei cantieri edili attraverso un’interazione continua con gli imprenditori e i lavoratori. In occasione dei 20 anni dalla sua istituzione, Edilart... (Anconatoday.it)

“Nuovi scenari per la sicurezza nei cantieri edili” - partito il ciclo di seminari promosso da Edilart Marche - . . ANCONA – «La sicurezza è un tema che ci riguarda tutti e nei confronti della quale possiamo e dobbiamo fare di più a partire dalla formazione». Ecco la sintesi del primo seminario del ciclo organizzato da Edilart Marche, Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile delle Marche sul tema “Nuovi. (Anconatoday.it)