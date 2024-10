Cina: funzionario, rafforzera’ sostegno finanziario ad aree chiave (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – La Cina aumentera’ il sostegno finanziario alle aree chiave e agli anelli deboli, ottimizzando l’offerta di risorse finanziarie per contribuire all’espansione della domanda effettiva, ha dichiarato oggi un funzionario. Saranno compiuti maggiori sforzi per potenziare il sostegno finanziario ai buoni del tesoro a lunghissimo termine e alle obbligazioni speciali, per rafforzare la garanzia di finanziamento per i grandi progetti e per arricchire i prodotti finanziari per i consumatori, ha dichiarato Li Yunze, a capo dell’Amministrazione nazionale per la regolamentazione finanziaria (NFRA). Romadailynews.it - Cina: funzionario, rafforzera’ sostegno finanziario ad aree chiave Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – Laaumentera’ ilallee agli anelli deboli, ottimizzando l’offerta di risorse finanziarie per contribuire all’espansione della domanda effettiva, ha dichiarato oggi un. Saranno compiuti maggiori sforzi per potenziare ilai buoni del tesoro a lunghissimo termine e alle obbligazioni speciali, per rafforzare la garanzia di finanziamento per i grandi progetti e per arricchire i prodotti finanziari per i consumatori, ha dichiarato Li Yunze, a capo dell’Amministrazione nazionale per la regolamentazione finanziaria (NFRA).

Con l’aiuto e il sostegno di tutti Si avvicina la realizzazione di un grande progetto - 500 metri quadri di locali in disuso saranno trasformati in laboratori, ambulatori e altre strutture adeguate in cui 400 ricercatori tra medici, infermieri, fisici, bioingegneri e informatici saranno impegnati a studiare percorsi di cura per ogni paziente grazie all’utilizzo della medicina traslazionale. (Ilrestodelcarlino.it)

Cina - 'sostegno a soluzione politica su penisola coreana' - "Abbiamo sempre creduto che mantenere la pace e la stabilità nella penisola e promuovere un processo di soluzione politica per le questioni in agenda sia l'unica in linea con gli interessi comuni di tutte le parti", ha osservato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, nel corso del briefing quotidiano. (Quotidiano.net)

Cina : Pechino avvia servizi di sostegno per anziani da 80 anni in su - 000 cittadini in questa fascia, di cui 163. Pechino, 11 ott – (Xinhua) – Pechino ha avviato nuove misure di sostegno per il rafforzamento delle garanzie di servizio per i cittadini anziani di eta’ pari o superiore a 80 anni, ha dichiarato l’ufficio municipale per gli affari civili. 600 che hanno perso la capacita’ di badare a se’ stessi, secondo Guo. (Romadailynews.it)