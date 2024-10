Caso Settebello: cosa è successo? I motivi della squalifica degli azzurri (Di venerdì 18 ottobre 2024) La squalifica avrà durata di sei mesi Sei mesi senza competizioni per il Settebello, questa la decisione dell’ Aquatics Integrity Unit della World Aquatics con un ammenda di 50.000 dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025. Motivo? La protesta avvenuta alle Olimpiadi di Parigi e non solo. Stando a quello che si legge nella sentenza emergono altri retroscena. Settebello, cosa è successo Nel post partita sarebbe accaduto di tutti: “I membri della squadra sono scesi dal loro bus per circondare e aggredire psicologicamente e fisicamente gli arbitri, così come raccontato dai delegati della Federazione Internazionale. 361magazine.com - Caso Settebello: cosa è successo? I motivi della squalifica degli azzurri Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Laavrà durata di sei mesi Sei mesi senza competizioni per il, questa la decisione dell’ Aquatics Integrity UnitWorld Aquatics con un ammenda di 50.000 dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025. Motivo? La protesta avvenuta alle Olimpiadi di Parigi e non solo. Stando a quello che si legge nella sentenza emergono altri retroscena.Nel post partita sarebbe accaduto di tutti: “I membrisquadra sono scesi dal loro bus per circondare e aggredire psicologicamente e fisicamente gli arbitri, così come raccontato dai delegatiFederazione Internazionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Settebello - dagli insulti agli spintoni contro un giudice donna : cosa c’è dietro la squalifica di 6 mesi - Non bastasse, “a completare un quadro già non edificante ci sono l’aggressione verbale a un ufficiale di gara donna che è stata anche spintonata, e la sottrazione del cellulare a un giudice che cercava di documentare quello che stava succedendo con un video”. In più per la squadra italiana anche una multa di 100. (Sportface.it)

Settebello di pallanuoto - oltre il danno la beffa : squalifica per 6 mesi per la protesta olimpica - Settebello squalificato per 6 mesi: pagata a caro prezzo la protesta olimpica Il 7 agosto gli azzurri affrontarono l’Ungheria, subendo un torto arbitrale clamoroso che poi è stato anche accertato. La Fin ha fatto sapere che non presenterà ricorso, ma si è augurata che gli arbitri per le prossime partite abbiano a disposizione strumenti tecnici di alto livello professionale per evitare ... (Dayitalianews.com)

Settebello e la protesta a Parigi 2024 - squalifica di 6 mesi e multa di 50.000 dollari - 000 dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025 (e altri 50. it: Notizie dallo Sport Italiano. Ciò premesso, ed acquisiti gli atti, la Federnuoto non farà ricorso. 000 dollari appeared first on seriea24. Infatti il giocatore non è stato squalificato per le partite successive, ovvero le semifinali e finali per il quinto/settimo posto. (Seriea24.it)