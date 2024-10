Alloggi Erp a Massa: uscita la graduatoria (Di venerdì 18 ottobre 2024) La graduatoria definitiva del bando per l’assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da ieri è pubblica. Erano 464 le domande e sono state 388 quelle ammesse mentre 76 sono state escluse dopo le verifiche sui requisiti. "La pubblicazione di questa graduatoria rappresenta un passaggio cruciale nel nostro impegno per garantire Alloggi dignitosi ai cittadini in difficoltà – commenta il sindaco Francesco Persiani –. Come amministrazione, lavoriamo affinché il diritto alla casa venga rispettato, e siamo fieri di aver rispettato i tempi e di aver gestito il processo con trasparenza ed equità". Un ringraziamento arriva dal sindaco al personale comunale che ha contribuito al successo dell’iniziativa. Lanazione.it - Alloggi Erp a Massa: uscita la graduatoria Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladefinitiva del bando per l’assegnazione didi Edilizia Residenziale Pubblica da ieri è pubblica. Erano 464 le domande e sono state 388 quelle ammesse mentre 76 sono state escluse dopo le verifiche sui requisiti. "La pubblicazione di questarappresenta un passaggio cruciale nel nostro impegno per garantiredignitosi ai cittadini in difficoltà – commenta il sindaco Francesco Persiani –. Come amministrazione, lavoriamo affinché il diritto alla casa venga rispettato, e siamo fieri di aver rispettato i tempi e di aver gestito il processo con trasparenza ed equità". Un ringraziamento arriva dal sindaco al personale comunale che ha contribuito al successo dell’iniziativa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alloggi Erp a Massa: uscita la graduatoria - La graduatoria definitiva del bando per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da ieri è pubblica. Erano 464 le domande e sono state 388 quelle ammesse mentre 76 sono state esclus ... (lanazione.it)

Contro l’emergenza sfratti il Comune investirà per quattro mini alloggi - Si torna a parlare dell'acquisto di un immobile che sarà trasformato 3-4 miniappartamenti da usare come appoggio temporaneo nei casi in cui alcuni cittadini sfrattati non abbiano una immediata soluzio ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

Roma: alloggi popolari riparati da assegnatari e costi scalati dall’affitto, ok in Aula - Home Economia urbana Roma: alloggi popolari riparati da assegnatari e costi scalati dall’affitto, ok in Aula ... (radiocolonna.it)