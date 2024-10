AEW: Ascolti di Dynamite in netta risalita, ma rimangono sotto la media dell’ultimo mese (Di venerdì 18 ottobre 2024) La scorsa settimana ha fatto molto rumore il dato degli Ascolti di Dynamite, con lo show andato in onda eccezionalmente di martedì entrando in competizione per un’ora con NXT. Secondo peggior dato di sempre e numeri troppo bassi a causa di un cambio di giorno poco pubblicizzato e che ha condizionato tanto il dato finale. Questa settimana Dynamite è tornato di mercoledì, una puntata post PPV, la prima con Moxley di nuovo campione. Tanto sport come concorrenza Secondo Wrestlenomics l’episodio di questa settimana ha totalizzato una media di 633.000 spettatori, un salto del 92% rispetto ai 329.000 di otto giorni fa. risalita anche per i ratings, con il dato nella fascia 18-49 raddoppiato rispetto alla scorsa settimana passando da 0.10 a 0.20. La puntata si è aperta con 766.000 spettatori nel primo quarto, scendendo fino ai 521. Zonawrestling.net - AEW: Ascolti di Dynamite in netta risalita, ma rimangono sotto la media dell’ultimo mese Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) La scorsa settimana ha fatto molto rumore il dato deglidi, con lo show andato in onda eccezionalmente di martedì entrando in competizione per un’ora con NXT. Secondo peggior dato di sempre e numeri troppo bassi a causa di un cambio di giorno poco pubblicizzato e che ha condizionato tanto il dato finale. Questa settimanaè tornato di mercoledì, una puntata post PPV, la prima con Moxley di nuovo campione. Tanto sport come concorrenza Secondo Wrestlenomics l’episodio di questa settimana ha totalizzato unadi 633.000 spettatori, un salto del 92% rispetto ai 329.000 di otto giorni fa.anche per i ratings, con il dato nella fascia 18-49 raddoppiato rispetto alla scorsa settimana passando da 0.10 a 0.20. La puntata si è aperta con 766.000 spettatori nel primo quarto, scendendo fino ai 521.

