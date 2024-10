Zaccardi. Bonus ristrutturazioni al 50%. Non cambia il catasto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bonus ristrutturazioni al 50%, Bonus mobili e, soprattutto, nessun intervento sul catasto. Sono queste le principali misure per la casa contenutenella manovra approvata martedì dal Consiglio dei ministri e presentata ieri in conferenza stampa. Resta però, come era trapelato nei giorni scorsi, l'aggiornamento delle mappe catastali per gli immobili ristrutturati con il SuperBonus. «La vicenda del catasto non è contenuta nella legge di bilancio, c'è già nell'ordinamento ed è uno degli impegni assunti nel piano strutturale di bilancio» ha dichiarato durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Non siamo davanti, ha precisato, a un «aggiornamento delle rendite catastali ma banalmente quello che già normalmente è previsto per tutti noi, chi ha usufruito del SuperBonus deve fare l'aggiornamento delle mappe catastali». Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)al 50%,mobili e, soprattutto, nessun intervento sul. Sono queste le principali misure per la casa contenutenella manovra approvata martedì dal Consiglio dei ministri e presentata ieri in conferenza stampa. Resta però, come era trapelato nei giorni scorsi, l'aggiornamento delle mappe catastali per gli immobili ristrutturati con il Super. «La vicenda delnon è contenuta nella legge di bilancio, c'è già nell'ordinamento ed è uno degli impegni assunti nel piano strutturale di bilancio» ha dichiarato durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Non siamo davanti, ha precisato, a un «aggiornamento delle rendite catastali ma banalmente quello che già normalmente è previsto per tutti noi, chi ha usufruito del Superdeve fare l'aggiornamento delle mappe catastali».

