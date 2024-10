Under 21 Nunziata | Qualificazione meritata serve tempo per Camarda

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “La nostra è stata una. Eravamo in un girone difficile e siamo riusciti a non perdere una partita. Abbiamo proposto in alcune occasioni un buon calcio e ora andremo agli Europei con l’obiettivo di vincere. In gruppo ci sono ragazzi che conosco da quattro anni. Non siamo una squadra solo di talento ma anche di valori morali importanti. C’è grande sintonia con le altre categoria. Il nostro obiettivo è far arrivare i ragazzi a giocare in Nazionale maggiore. Abbiamo scelto di far giocare Pafundi in19 e ha fatto molto bene.è un ragazzo di grande prospettiva e bisogna darglidi crescere”. Queste le parole del commissario tecnico dell’Italia21 Carmine, a Palla al Centro, dopo laagli Europei di categoria, in programma nel giugno 2025.