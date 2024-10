Torino, Saul Coco: "Ho rischiato di morire due volte" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il difensore del Torino Saul Coco si è aperto ai microfoni dei canali ufficiali granata rivelando aspetti intimi e nascosti della propria Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il difensore delsi è aperto ai microfoni dei canali ufficiali granata rivelando aspetti intimi e nascosti della propria

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino-Lazio - che gol ha fatto Saul Coco? Mezza rovesciata pazzesca | VIDEO - ??GOAL?? | Torino 2-3 Lazio | Saul Cocopic. com/azsCjLzScf — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 29, 2024 L'articolo Torino-Lazio, che gol ha fatto Saul Coco? Mezza rovesciata pazzesca | VIDEO sembra essere il primo su CalcioWeb. . Gara aperta fino ai minuti di recupero finali in cui è arrivato il gol di Saul Coco, ultima marcatura che ha cristallizzato il punteggio di Torino-Lazio sul 2-3 ... (Calcioweb.eu)

Infortunio Saul Coco - cosa filtra per Verona-Torino - In vista della prossima partita di campionato contro il Verona, il Torino sta monitorando le condizioni di Saul Coco, bloccato da un problema... (Calciomercato.com)

Torino - preoccupa Saul Coco - (Adnkronos) – Reduce dal pareggio casalingo contro il Lecce, il Torino è in ansia per le condizioni di Saul Coco, uno dei difensori più positivi in questo inizio di campionato. . Nel pomeriggio di oggi è atteso l’esito degli accertamenti clinici di Coco: il fastidio alla coscia sinistra verrà analizzato con particolare attenzione per definire le sue effettive condizioni ed eventuali tempi ... (Seriea24.it)