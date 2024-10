Lettera43.it - Snam presenta il suo primo Transition Plan, una roadmap verso il Net Zero al 2050

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La presidente Monica De Virgiliis e l’amministratore delegato Stefano Venier hannoto ildi, unatrasparente per delineare in maniera definita e sistematica gli obiettivi ale le relative azioni e risorse per sostenere la transizione energetica del Gruppo e la decarbonizzazione del Paese. Il piano, approvato dal consiglio di amministrazione, evidenzia l’impegno dell’azienda per il miglioramento della biodiversità, in coerenza con la sua strategia e il suo profilo di investimenti. Il documento sarà costantemente aggiornato per riflettere l’evoluzione del sistema energetico, compresi l’innovazione tecnologica e i risultati ottenuti durante questo percorso.