«Sinwar è morto, abbiamo regolato i conti con lui», l'annuncio di Netanyahu. E l'avvertimento ad Hamas: «Arrendetevi e liberate gli ostaggi» (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Ai terroristi di Hamas dico: i vostri leader stanno scappando e saranno eliminati. Faccio appello a tutti coloro che tengono i nostri ostaggi: a chiunque deporrà le armi e libererà i nostri ostaggi, permetteremo di andarsene e continuare a vivere». Queste le parole del premier israeliano Benyamin Netanyahu, dopo la morte di Yahya Sinwar, leader di Hamas, ucciso in un bombardamento israeliano nella Striscia di Gaza. Citato dai media israeliani il premier israeliano aggiunge che «il ritorno degli ostaggi è un'opportunità per raggiungere tutti i nostri obiettivi e avvicinare la fine». La morte di Sinwar è stata confermata inizialmente dall'esercito israeliano. Lo scorso agosto, Sinwar era diventato presidente dell'ufficio politico del movimento palestinese dopo la morte di Ismail Haniyeh. «Nel bombardamento a Gaza sono morte tre persone.

