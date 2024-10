Lanazione.it - "Prata, paese dimenticato e fatiscente"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "La situazione diè tragica. Ilè praticamente abbandonato a se stesso". Inizia così la lettera-denuncia di Paolo Mazzocco, capogruppo di opposizione in consiglio comunale. Mazzocco ha sottolineato una serie di problemi della piccola frazione di Massa Marittima definendola "abbandonata e". "La frazione dioramai sembra la cenerentola del comune di Massa Marittima – aggiunge il consigliere – e come tale viene trattata dalla amministrazione. Da mesi si è formata un avvallamento pericoloso e inquinante in via Toscana, una via di transito, proprio nella curva dove il transennamento improvvisato crea più disagi che sicurezza. E’ ormai trascorsa l’estate, la stagione più movimentata del, dove ex pratigiani tornano alle loro amate origini ma quella buca è ancora lì a creare disagi e a testimoniare l’incuria e indifferenza per una comunità".