One Direction: Liam Payne morto a 31 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Los Angeles, 17 ottobre 2024 – Liam Payne, uno dei cinque membri della boy band One Direction è morto all’età di 31 anni, dopo essere caduto da tre piani in un hotel a Buenos Aires, Argentina, secondo l'Associated Press . Alberto Crescenti, capo del sistema medico di emergenza dello stato, ha detto che Payne è caduto in un cortile del Casa Sur Hotel. Non è chiaro se la caduta sia stata un incidente e le autorità stanno indagando sulle circostanze della sua morte. Nato a Wolverhampton, Inghilterra, Payne ha iniziato la sua carriera nell'industria musicale come concorrente dell"X Factor" britannico nel 2008, quando è stato escluso dallo show. È tornato due anni dopo ed è stato inserito in un gruppo insieme a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik: sarebbero diventati gli One Direction. Quotidiano.net - One Direction: Liam Payne morto a 31 anni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Los Angeles, 17 ottobre 2024 –, uno dei cinque membri della boy band Oneall’età di 31, dopo essere caduto da tre piani in un hotel a Buenos Aires, Argentina, secondo l'Associated Press . Alberto Crescenti, capo del sistema medico di emergenza dello stato, ha detto cheè caduto in un cortile del Casa Sur Hotel. Non è chiaro se la caduta sia stata un incidente e le autorità stanno indagando sulle circostanze della sua morte. Nato a Wolverhampton, Inghilterra,ha iniziato la sua carriera nell'industria musicale come concorrente dell"X Factor" britco nel 2008, quando è stato escluso dallo show. È tornato duedopo ed è stato inserito in un gruppo insieme a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik: sarebbero diventati gli One

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne : la depressione - la droga e i pensieri suicidi - Avevo un problema. Ne ha parlato nel 2021 durante la sua partecipazione al podcast Diary Of A Ceo. “Per la nostra sicurezza passavamo le serate chiusi nella nostra stanza d’albergo. Parole che hanno riportato alla mente alcune sue vecchie dichiarazioni in cui ha confessato di aver sofferto di depressione, di dipendenze e di aver avuto pensieri suicidi. (Biccy.it)

Tragedia a Buenos Aires : morto Liam Payne - ex membro dei One Direction - Payne è morto dopo una caduta dal terzo piano di un hotel situato nel quartiere Palermo. . musicista aveva solo 31 anni ed era noto in tutto il mondo per la sua carriera nella boyband One Direction, esplosa negli anni 2010 dopo la partecipazione dei membri alla versione britannica di X Factor L'articolo. (Ildifforme.it)

È morto Liam Payne degli One Direction - aveva 31 anni - Dall'Argentina arriva la triste e sconvolgente notizia: a soli 31 anni è morto Liam Payne, cantante degli One Direction L'articolo È morto Liam Payne degli One Direction, aveva 31 anni proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)