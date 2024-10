Omnia Nostra, imprese sotto "protezione" della mafia garganica: disposto il controllo giudiziario (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora un duro colpo alla mafia garganica. La Direzione Investigativa Antimafia sta dando esecuzione al decreto con il quale il Tribunale di Bari – III Sezione Penale in funzione di Tribunale della Prevenzione - ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale Foggiatoday.it - Omnia Nostra, imprese sotto "protezione" della mafia garganica: disposto il controllo giudiziario Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora un duro colpo alla. La Direzione Investigativa Antista dando esecuzione al decreto con il quale il Tribunale di Bari – III Sezione Penale in funzione di TribunalePrevenzione - hal’applicazionemisura di prevenzione patrimoniale

