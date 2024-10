Nella trasferta in Svezia. Fabio Canalini sale sul podio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Splendida prestazione del judoka sassolese Fabio Canalini del Judo club Sassuolo che in trasferta con la società modenese Ju st Do a Skurup, in Svezia, vicino a Malmoe si è fatto onore al trofeo Wemmenhogs conquistando un pregevolissimo terzo posto finale Nella categoria cadetti fino a 60 chilogrammi. E addirittura ha migliorato se stesso conquistando un secondo posto, sempre Nella categoria 60 kg., ma questa volta negli junior, ovvero la categoria superiore, per età, alla sua. Il tutto al termine di cinque tiratissimi combattimenti. Grande soddisfazione per il sodalizio sassolese e per i maestri Giancarlo Casolari e Matteo Martinelli, che lo ha accompagnato in questa importante trasferta. Ilrestodelcarlino.it - Nella trasferta in Svezia. Fabio Canalini sale sul podio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Splendida prestazione del judoka sassolesedel Judo club Sassuolo che incon la società modenese Ju st Do a Skurup, in, vicino a Malmoe si è fatto onore al trofeo Wemmenhogs conquistando un pregevolissimo terzo posto finalecategoria cadetti fino a 60 chilogrammi. E addirittura ha migliorato se stesso conquistando un secondo posto, semprecategoria 60 kg., ma questa volta negli junior, ovvero la categoria superiore, per età, alla sua. Il tutto al termine di cinque tiratissimi combattimenti. Grande soddisfazione per il sodalizio sassolese e per i maestri Giancarlo Casolari e Matteo Martinelli, che lo ha accompagnato in questa importante

