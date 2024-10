Movieplayer.it - Natale Fuori Orario, la recensione: lo sgangherato road movie musicale di Vinicio Capossela

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Malinconico, ironico, vitale: il "documentario travestito da film" scritto dal cantautore e diretto da Gianfranco Firriolo è un omaggio agli ormai tradizionali concerti natalizi del musicista nel locale in provincia di Reggio Emilia. Una riflessione sul tempo e uno sguardo sul nostro presente. Con in mezzo tantissima musica. Dicembre. Il mese della fine, il mese delle feste, il mese delle tradizioni. Come i concerti dial, leggendario locale affacciato sui binari della ferrovia a Taneto di Gattatico, piccolo centro di poco più di 1.800 anime nella provincia di Reggio Emilia che negli anni ha accolto migliaia di uomini e donne in "pellegrinaggio". È lì che ogni anno, dal 1999, si compie un rituale sempre uguale che oscilla tra il sacro e il profano.