Mister Movie | Come sta Angelina Mango malattia e tour sospeso

Angelina Mango, ex allieva di Amici 22, il celebre talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, ha dovuto interrompere il suo tour a causa di problemi di salute. La cantante, che aveva conquistato il pubblico con la sua voce e il suo talento, si è trovata costretta a rinviare alcune date dei suoi concerti, lasciando i fan delusi e preoccupati. La rinofaringite ferma Angelina Mango Secondo quanto riportato da diverse fonti online, Angelina soffre di una rinofaringite, un'infiammazione che colpisce le vie respiratorie superiori, e che le impedisce di cantare e proseguire il suo tour. Dopo essersi esibita in diverse città , l'ex vincitrice della categoria canto di Amici 22 ha deciso, su consiglio medico, di prendersi alcuni giorni di riposo per recuperare completamente.

Angelina Mango - sospeso il tour a causa di problemi di salute : "Sono mortificata" - Quattro giorni dopo l'inizio del tour autunnale Angelina Mango è stata costretta a sospendere i concerti a causa di un problema di salute, che la terrà lontana dal palco per qualche giorno. (Ilgiornale.it)

“Sono mortificata - ma non è il momento di essere testarda. Riprenderò la mia voce” : Angelina Mango ha la rinofaringite acuta e rimanda due date del tour - Tutti i biglietti rimarranno validi per le rispettive nuove date”. L'articolo “Sono mortificata, ma non è il momento di essere testarda. Ma i fan non vedranno la loro beniamina sul palco. . Dunque, al momento, sono confermate le prossime date previste a Nonantola al Vox Club (19 ottobre), Firenze al Teatro Cartiere Carrara (21 ottobre), Padova al Gran Teatro Geox (22 ottobre), Venaria Reale al ... (Ilfattoquotidiano.it)