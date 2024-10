Maltempo, morto 75enne nel Genovese. Allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna, Toscana (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora Maltempo sull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo e porta piogge e temporali su alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sul Nord Ovest e sulla Toscana. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’Allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse - che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento - su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. In particolare, è arancione l'Allerta per tutta la Liguria, salvo i bacini grandi della zona A (provincia di Imperia) dove resta gialla. Allerta arancione anche in Emilia-Romagna e Toscana occidentale. Per Milano è stata emanata un'Allerta meteo gialla con rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Tg24.sky.it - Maltempo, morto 75enne nel Genovese. Allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna, Toscana Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancorasull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo e porta piogge e temporali su alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sul Nord Ovest e sulla. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’meteo che prevede precipitazioni diffuse - che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento - su Piemonte,. In particolare, èl'per tutta la, salvo i bacini grandi della zona A (provincia di Imperia) dove resta gialla.anche inoccidentale. Per Milano è stata emanata un'meteo gialla con rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.

