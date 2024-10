Ilfattoquotidiano.it - Liam Payne e il giallo del video su Snapchat: sorridente e ironico prima della morte? No, è un contenuto social “vecchio”, programmato dal social media manager

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il mondomusica è sbigottito per la notiziaviolenta dia soli 31 anni. In queste ore sta circolando untratto dain cui si vede il cantantementre ironizza con la compagna Kate Cassidy. Suie qualcheha sottolineato che si trattava delle immagini poco. In realtà, come anche specifica il ben informato Perez Hilton, la clip è di molti giornied è stata pubblicata e programmata dall’assistentedell’artista. In effetti la location sembra anche diversa dall’hotel dove è stato ritrovato il corpo senza vita dell’artista. C’è anche un altro elemento che stride con questa versione. Ossia che Kate sarebbe andata via dall’Argentina per impegni pregressi, precisamente il 14 ottobre. Anche perché la vacanza che doveva durate qualche giorno è durata ben due settimane piene.