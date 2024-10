Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Smith predica nel deserto. Winston a sprazzi. Momo, che errore! Cheatham ancora male

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Cassius(28 minuti, 4/13 da 2, 0/5 da 3, 3/4 t.l., 4 rimbalzi, 5 assist, 3 perse, 11 punti). Qualche buona giocata (5 assist) ma anche pasticci e forzature. Sbaglia l’appoggio del -3 a 22’’ dalla fine e non riesce a dare il graffio vincente.al tiro da tre Voto 5 Jaylen BARFORD (20 minuti, 1/4 da 2, 2/2 da 3, 0/0 t.l., 2 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi, 8 punti) Gioca un buon primo tempo, poi Priftis lo fa riposare e lo rimette in campo per la volata finale dove realizza un canestro importante, ma non può nulla sulla conclusione di Perl che indirizza la gara. Voto 6 Michele VITALI (22 minuti, 0/1 da 2, 0/2 da 3, 2/2 t.l., 2 rimbalzi, 2 assist, 2 punti). Difesa e giocate d’astuzia, ma sbaglia due tiri importanti in volata. Voto 6. Kwan(30 minuti, 0/3 da 2, 3/6 da 3, 3 rimbalzi, 6 punti). Troppe forzature e ingenuità .