Laura Frosecchi? uccisa dal nipote 22enne: la telefonata ai carabinieri, «i brutti giri», il panico in città e il movente. La 54enne lascia due figli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha ucciso la zia nel negozio e poi, ancora armato, si è fatto arrestare dai carabinieri. La vittima è Laura Frosecchi, 54 anni, sposata e mamma di due figli. Le ha sparato il nipote Leggo.it - Laura Frosecchi? uccisa dal nipote 22enne: la telefonata ai carabinieri, «i brutti giri», il panico in città e il movente. La 54enne lascia due figli Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha ucciso la zia nel negozio e poi, ancora armato, si è fatto arrestare dai. La vittima è, 54 anni, sposata e mamma di due. Le ha sparato il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiesanuova. Laura Frosecchi uccisa dal nipote Mattia Scutti all’interno del suo negozio - E’ stato lo stesso giovane a chiamare i Carabinieri poco dopo aver sparato e ucciso la zia Laura Frosecchi. I carabinieri hanno richiesto l’ausilio dei militari del nucleo investigativo di Firenze, della Sezione Investigazioni Scientifiche e delle aliquote di primo intervento, e si sono messi alla ricerca del nipote. (Laprimapagina.it)

Mattia Scutti arrestato per aver ucciso Laura Frosecchi a San Casciano - chi è il killer 22enne della zia - I conoscenti di Mattia Scutti, fermato per il delitto della zia Laura Frosecchi, descrivono il giovane di San Casciano come “isolato e difficile”. (Notizie.virgilio.it)

«Ho sparato a mia zia» - la telefonata di Mattia Scutti dopo l'omicidio di Laura Frosecchi e l'intervento del negoziatore : «Non ucciderti» - Il gesto folle, apparentemente senza motivo. Poi la chiamata ai carabinieri: «Ho sparato a mia zia». Così il 22enne Mattia Scutti ha fatto sapere di aver ucciso Laura... (Leggo.it)