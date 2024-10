Insediato Consiglio Provincia Livorno. Prefetto in aula (Di giovedì 17 ottobre 2024) Livorno – Insediato Consiglio Provincia Livorno. Prefetto in aula Insediato Consiglio Provincia Livorno eletto il 29 settembre scorso. Eletti i consiglieri, non la presidente Sandra Scarpellini, eletta nel novembre 2022. Al voto solo sindaci e consiglieri comunali. La presidente Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci, ha comunicato la nomina della consigliera Eleonora Agostinelli vicepresidente della Provincia. In aula il Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi che ha portato i saluti del Governo, “auspicando il ritorno ad una rappresentanza diretta dell’organo Provinciale. Il Prefetto ha poi garantito la sua disponibilità, come tramite tra amministrazioni centrali e locali, al più ampio confronto e dialogo finalizzati al bene delle comunità”. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ineletto il 29 settembre scorso. Eletti i consiglieri, non la presidente Sandra Scarpellini, eletta nel novembre 2022. Al voto solo sindaci e consiglieri comunali. La presidente Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci, ha comunicato la nomina della consigliera Eleonora Agostinelli vicepresidente della. InildiGiancarlo Dionisi che ha portato i saluti del Governo, “auspicando il ritorno ad una rappresentanza diretta dell’organole. Ilha poi garantito la sua disponibilità, come tramite tra amministrazioni centrali e locali, al più ampio confronto e dialogo finalizzati al bene delle comunità”.

