Infortunio Zielinski, tempi di recupero Inter e le partite che salterà! (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Inter ha diramato da poco un comunicato attinente alle condizioni fisiche di Piotr Zielinski. Di seguito i tempi di recupero dall'Infortunio. Infortunio – Non si tratta di un Infortunio fortunatamente grave per Zielinski. Il centrocampista polacco, dopo i due gol con la maglia della Polonia contro Portogallo e Croazia, è rientrato acciaccato e oggi si è sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità del problema. I suoi tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. Quasi certamente salterà il match dell'Olimpico contro la Roma domenica sera. Spera quantomeno di poter risultare convocabile per le successive partite della Beneamata tra Champions League e nuovamente campionato. Le ultime sull'Infortunio e i tempi di recupero di Zielinski.

