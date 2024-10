Incidenti lavoro, Mattarella: “Piaga intollerabile, la vita vale più del profitto” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli Incidenti sul lavoro sono “una Piaga intollerabile” e “la vita delle persone vale immensamente più di ogni profitto”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia un monito nel corso della cerimonia al Quirinale di consegna delle ‘Stelle al Merito del lavoro’ per l’anno 2024. “Desidero esprimere i sentimenti più intensi di vicinanza e solidarietà ai familiari dei lavoratori morti sul lavoro, a cui è stata conferita la Stella alla memoria. La Stella rappresenta un riconoscimento, un segno importante. Costituisce inoltre un pegno che invita istituzioni e società a rendere il lavoro sicuro, contrastando le morti e gli infortuni. Una Piaga intollerabile, ancor più nel tempo dei più grandi progressi tecnologici e dei più grandi avanzamenti della conoscenza, che la storia dell’uomo abbia mai conosciuto”, ha detto il capo dello Stato. Lapresse.it - Incidenti lavoro, Mattarella: “Piaga intollerabile, la vita vale più del profitto” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Glisulsono “una” e “ladelle personeimmensamente più di ogni”. Il presidente della Repubblica, Sergio, lancia un monito nel corso della cerimonia al Quirinale di consegna delle ‘Stelle al Merito del’ per l’anno 2024. “Desidero esprimere i sentimenti più intensi di vicinanza e solidarietà ai familiari dei lavoratori morti sul, a cui è stata conferita la Stella alla memoria. La Stella rappresenta un riconoscimento, un segno importante. Costituisce inoltre un pegno che inistituzioni e società a rendere ilsicuro, contrastando le morti e gli infortuni. Una, ancor più nel tempo dei più grandi progressi tecnologici e dei più grandi avanzamenti della conoscenza, che la storia dell’uomo abbia mai conosciuto”, ha detto il capo dello Stato.

