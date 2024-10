Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La Procura di Parigi è al lavoro su un’legata a una presuntacommessa dal Psg tra il 2013 e il 2018 sui giovani. Secondo una denuncia pervenuta, gli osservatori del, su richiesta della stessa società di Al Khelaifi, avrebbero profilato in modo illegale le potenziali nuove reclute in base alla loro. Il Psg ha già riconosciuto diutilizzato questi moduli che in Francia sono assolutamente illegali, perché la legge francese vieta la raccolta di dati personali che mostrino l’razziale odegli individui, come riporta LaPresse: i potenziali nuovi giovani, infatti, sarebbero stati profilati con una particolare menzione legata all’, in base a quattro categorie, vale a dire ‘Francais’ (francese), ‘Maghrebin’ (nordafricano), ‘Antillais’ (Indiano occidentale) e ‘Afrique noire’ (Africano nero).